Грошова допомога для пенсіонерів у Львівській області надається лише 60-річним українцям, що не мають для виходу на пенсію страхового стажу, пише Politeka.
Як йдеться на сайті "Дії", водночас потрібно відповідати критеріям и умовам відбору.
Деякі громадяни, які досягли 60-річного віку, але не мають повного страхового стажу для отримання пенсії, можуть оформити щомісячну соціальну допомогу.
Хто може отримати грошову допомогу для пенсіонерів у Львівській області?
На виплату можуть претендувати особи, які відповідають таким критеріям:
- Мають щонайменше 15 років страхового стажу.
- Не отримують інших пенсій або державних соціальних виплат.
- Перебувають у скрутному матеріальному становищі та не мають інших джерел доходу.
Як розраховується розмір грошової допомоги для пенсіонерів у Львівській області?
Розмір виплати визначається індивідуально. Він становить різницю між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб і середньомісячним доходом на одного члена сім’ї за останні шість місяців.
Максимальний розмір цієї виплати у 2025 році становить 3 028 гривень.
Як подати документи?
Щоб оформити виплати, потрібно звернутися до органів соціального захисту населення за місцем вашого проживання. При собі необхідно мати такі документи:
- Заява на отримання допомоги.
- Паспорт громадянина України.
- Ідентифікаційний код.
- Довідка з Пенсійного фонду про страховий стаж.
- Довідка про склад сім'ї та місце проживання.
- Декларація про доходи та майновий стан за останні шість місяців.
Рішення про призначення допомоги або відмову у її наданні ухвалюється протягом 10 днів з моменту подання всіх необхідних документів.
