Стало відомо, к розраховується розмір грошової допомоги для пенсіонерів у Львівській області.

Грошова допомога для пенсіонерів у Львівській області надається лише 60-річним українцям, що не мають для виходу на пенсію страхового стажу, пише Politeka.

Як йдеться на сайті "Дії", водночас потрібно відповідати критеріям и умовам відбору.

Деякі громадяни, які досягли 60-річного віку, але не мають повного страхового стажу для отримання пенсії, можуть оформити щомісячну соціальну допомогу.

Хто може отримати грошову допомогу для пенсіонерів у Львівській області?

На виплату можуть претендувати особи, які відповідають таким критеріям:

Мають щонайменше 15 років страхового стажу.

Не отримують інших пенсій або державних соціальних виплат.

Перебувають у скрутному матеріальному становищі та не мають інших джерел доходу.

Як розраховується розмір грошової допомоги для пенсіонерів у Львівській області?

Розмір виплати визначається індивідуально. Він становить різницю між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб і середньомісячним доходом на одного члена сім’ї за останні шість місяців.

Максимальний розмір цієї виплати у 2025 році становить 3 028 гривень.

Як подати документи?

Щоб оформити виплати, потрібно звернутися до органів соціального захисту населення за місцем вашого проживання. При собі необхідно мати такі документи:

Заява на отримання допомоги.

Паспорт громадянина України.

Ідентифікаційний код.

Довідка з Пенсійного фонду про страховий стаж.

Довідка про склад сім'ї та місце проживання.

Декларація про доходи та майновий стан за останні шість місяців.

Рішення про призначення допомоги або відмову у її наданні ухвалюється протягом 10 днів з моменту подання всіх необхідних документів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО у Львові та області: хто може отримати їжу у липні, перелік критеріїв.

Також Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Львові: кому в місті готові платити від 27 тисяч.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Львівській області: українцям повідомили про нестачу важливого товару.