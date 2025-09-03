Стало известно, как рассчитывается размер денежной помощи для пенсионеров во Львовской области.

Денежная помощь для пенсионеров во Львовской области предоставляется только 60-летним украинцам, у которых нет выхода на пенсию страхового стажа, пишет Politeka.

Как говорится на сайте "Дії", нужно отвечать некоторым условиям отбора.

Некоторые граждане, достигшие 60-летнего возраста, но не имеющие полного страхового стажа для получения пенсии, могут оформить ежемесячную социальную помощь.

Кто может получить денежную помощь для пенсионеров во Львовской области?

На поддержку могут претендовать лица, отвечающие следующим критериям:

Имеют не менее 15 лет страхового стажа.

Не получают других пенсий или государственных социальных выплат.

Состоят в тяжелом материальном положении и не имеют других источников дохода.

Как рассчитывается размер денежного пособия для пенсионеров во Львовской области?

Размер поддержки определяется индивидуально. Он составляет разницу между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц и среднемесячным доходом на одного члена семьи за последние шесть месяцев.

Максимальный размер этой выплаты в 2025 году составляет 3028 гривен.

Как подать документы?

Чтобы оформить выплаты, следует обратиться в органы социальной защиты населения по месту вашего проживания. При себе необходимо иметь следующие документы:

Заявление о получении помощи.

Паспорт гражданина Украины.

Идентификационный код.

Справка из Пенсионного фонда о страховом стаже.

Справка о составе семьи и месте жительства.

Декларация о доходах и имущественном состоянии за последние шесть месяцев.

Решение о назначении помощи или отказе в ее оказании принимается в течение 10 дней с момента представления всех необходимых документов.

