Безкоштовні продукти для ВПО у Львові та області у липні можуть отримати лише ті, хто входять до критеріїв відбору.

Відновив роботу "Хаб Турботи", який надає Безкоштовні продукти для ВПО у Львові та області, локація тимчасово не працювала через переїзд на нове місце, повідомляє Politeka.net.

Про нову видачу продуктових наборів організація оголосила на своєму каналі в Телеграм.

У липні триває видача безкоштовних продуктів для ВПО у Львові та області для сімей, які постраждали від війни та потребують підтримки. Допомогу можуть отримати родини з прифронтових або тимчасово окупованих територій України, якщо вони відповідають визначеним критеріям та зареєстровані у регіоні.

Ця ініціатива спрямована насамперед на підтримку нових внутрішньо переміщених осіб, а також людей похилого віку, які опинилися в особливо вразливому становищі.

Безкоштовні продукти для ВПО у Львові та області у липні можуть отримати:

— родини, які отримали статус внутрішньо переміщених осіб після 1 березня 2025 року. Важливо, щоб така сім’я була внесена до бази організації не раніше 1 травня 2025 року. Це дозволяє надавати підтримку саме тим, хто нещодавно евакуювався й ще не встиг отримати допомогу в інших установах;

— родини, у складі яких є особа віком від 75 років і старше. Умовою отримання допомоги є те, що ці сім’ї не повинні отримувати постійну продуктову підтримку від інших благодійних організацій, церков чи гуманітарних фондів.

Щоб стати учасником програми, необхідно особисто пройти реєстрацію. Вона здійснюється за адресою: місто Львів, вулиця Княгині Ольги, 106, на території торгового центру «Львів». При собі обов’язково потрібно мати оригінали всіх необхідних документів, що підтверджують особу та статус внутрішньо переміщеної особи.

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