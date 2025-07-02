Нова система оплати за проїзд у Львові покликана зробити користування громадським транспортом комфортнішим та доступнішим для всіх мешканців міста.

У Львові запровадили нову систему оплати за проїзд, яка дозволяє користуватися місячним безлімітним абонементом на всі види міського транспорту, повідомляє Politeka.

З 1 липня львів’яни можуть придбати проїзні абонементи з необмеженою кількістю поїздок, які діятимуть як у комунальному, так і в приватному транспорті — автобусах, трамваях та тролейбусах.

За інформацією пресслужби Львівської міської ради, абонементи наразі доступні на транспортні картки «ЛеоКарт», а згодом стануть доступними і в мобільному додатку LeoCard.

Вартість загального місячного проїзного становить 900 грн, а студентського — 450 грн. Для порівняння: за ці кошти звичайний пасажир зможе здійснити платіж за 53 поїздки, використовуючи картку «ЛеоКарт», або 45 поїздок при розрахунку банківською карткою, і лише 36 — якщо оплачувати готівкою.

Унікальністю нової системи є те, що місячний проїзний діє не тільки в комунальному, а й у приватному транспорті, що є нетиповою практикою для українських міст. Це значно спрощує пересування містом і робить оплату зручнішою для пасажирів.

Придбати їх можна через додаток EasyPay, вебсайт EasyPay, через 854 термінали EasyPay у Львові, а також у Центрах туристичної інформації на пл. Ринок, 1 та пл. Двірцевій. Важливо, що для оплати кошти з балансу «ЛеоКарт» не використовуються. Абонемент діє лише на власника транспортної картки і не може бути використаний для оплати проїзду інших пасажирів або багажу.

Якщо на «ЛеоКарт» залишилися кошти після купівлі, їх можна використати для розрахунку за додаткові квитки або багаж. Нова система оплати за проїзд у Львові покликана зробити користування громадським транспортом комфортнішим та доступнішим для всіх мешканців міста.

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