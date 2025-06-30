Це дозволить бути в курсі, як саме впливає новий графік поїздів у Львові на подорожі до Карпат.

"Укрзалізниця" повідомила про новий графік поїздів у Львові, що стосується змін у русі приміських поїздів на карпатському напрямку, повідомляє Politeka.

Тим, хто планує мандрівки мальовничими гірськими маршрутами, слід уважно ознайомитися з оновленнями, аби уникнути непорозумінь у дорозі.

Як зазначено в офіційному повідомленні компанії, нововведення торкнуться №6189/6507 Львів — Лавочне — Чоп. У період із 30 червня по 2 липня він вирушатиме з міста Лева о 13:11 (раніше було 13:25), до Стрия прибуватиме о 14:54 (раніше було 15:09), до Славського — о 16:23 (раніше було 16:38). Лавочне, Мукачево й Чоп — без змін: 16:58, 19:10–20:45 і 21:58 відповідно.

З 3 по 11 липня цей же поїзд відправлятиметься ще раніше — о 13:03 з міста Лева, до Стрия прибуватиме о 14:50, до Славського — о 16:25. Подальший маршрут до Лавочного, Мукачева та Чопа залишиться без змін.

Також зміниться графік №6011 Львів — Трускавець у цей же період, з 3 по 11 липня. Відправлення з міста Лева — о 13:36 (замість 14:00), прибуття до Стрия — о 15:12 (замість 15:36), до Дрогобича — о 15:58 (замість 16:22), у Трускавець — о 16:17 (замість 16:41).

Щоб детально перевірити нововведення, пасажирам радять скористатися сайтом "Укрзалізниці": достатньо обрати номер або напрямок і переглянути актуальний розклад у розділі "Зміни руху". Це дозволить бути в курсі, як саме впливає новий графік поїздів у Львові на подорожі до Карпат.

До слова, українцям уже повідомляли про оновлення. Із 27 червня почав діяти новий графік. Він діятиме до подальшого оголошення, тому пасажирам варто уважно ознайомитися з оновленим розкладом.

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