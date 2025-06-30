Это позволит быть в курсе, как именно влияет новый график поездов во Львове на поездки в Карпаты.

"Укрзализныця" сообщила о новом графике поездов во Львове, что касается изменений в движении пригородных поездов на карпатском направлении, сообщает Politeka.

Тем, кто планирует путешествия по живописным горным маршрутам, следует внимательно ознакомиться с обновлениями, чтобы избежать недоразумений в пути.

Как отмечается в официальном сообщении компании, нововведения коснутся №6189/6507 Львов — Лавочное — Чоп. В период с 30 июня по 2 июля он будет отправляться из города Льва в 13:11 (ранее было 13:25), в Стрый будет прибывать в 14:54 (ранее было 15:09), в Славское — в 16:23 (ранее было 16:38). Лавочное, Мукачево и Чоп – без изменений: 16:58, 19:10–20:45 и 21:58 соответственно.

С 3 по 11 июля этот же поезд будет отправляться еще раньше - в 13:03 из города Льва, в Стрый будет прибывать в 14:50, в Славское - в 16:25. Дальнейший маршрут в Лавочный, Мукачево и Чоп останется без изменений.

Также изменится график №6011 Львов – Трускавец в этот же период, с 3 по 11 июля. Отправление из города Льва — в 13:36 (вместо 14:00), прибытие в Стрый — в 15:12 (вместо 15:36), в Дрогобыч — в 15:58 (вместо 16:22), в Трускавец — в 16:17 (вместо 1).

Чтобы подробно проверить нововведения, пассажирам советуют воспользоваться сайтом "Укрзализныци": достаточно выбрать номер или направление и просмотреть актуальное расписание в разделе "Изменения движения". Это позволит быть в курсе, как именно влияет новый график поездов во Львове на поездки в Карпаты.

К слову, украинцам уже сообщали об обновлении . С 27 июня начал действовать новый график.

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