Новий графік руху поїздів зі Львова зачепить лише популярний приміський експрес, що тепер курсуватиме по-новому, повідомляє Politeka.net.
Розповідаємо, що про це відомо.
Із 27 червня почне діяти новий графік руху поїздів зі Львова. Зміни діятимуть до подальшого оголошення, тому пасажирам варто уважно ознайомитися з оновленим розкладом.
Зокрема, ранковий рейс електрички №6008 «Трускавець — Львів» вирушатиме з курортного міста раніше, ніж зазвичай — о 05:39. Із Дрогобича поїзд відправлятиметься о 06:10, а прибуття до Львова очікується о 08:30.
Також введено новий графік руху поїздів зі Львова:
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Електричка №6011 відправлятиметься з головного вокзалу міста о 14:00 і прибуватиме до Трускавця о 16:41.
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Вечірній рейс №6012 вирушатиме о 16:58, зупинятиметься в Дрогобичі о 17:27, а прибуватиме до міста Львів о 19:45.
Усіх пасажирів просять враховувати ці зміни під час планування поїздок.
Також з метою забезпечення комфортних та зручних подорожей для ще більшої кількості пасажирів — як для тих, хто їде до рідних, у справах чи на відпочинок — призначено додаткові рейси.
Поїзд №291/292 сполученням Київ — Львів — Київ курсуватиме з обох напрямків у наступні дні: 27, 28, 29, 30 червня, а також 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 та 31 липня.
Поїзд №265/266 за маршрутом Київ — Одеса також здійснюватиме додаткові рейси: з 27 по 30 червня включно.
Рекомендується заздалегідь планувати поїздки та придбати квитки, щоби встигнути скористатися зручними рейсами у літній період.
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