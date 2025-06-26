С 27 июня начнет действовать новый график движения поездов из Львова, который охватит популярный рейс.

Новый график движения поездов из Львова коснется только популярного пригородного экспресса, который теперь будет курсировать по-новому, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

С 27 июня начнет действовать новый график движения поездов из Львова. Изменения будут действовать до последующего объявления, поэтому пассажирам следует внимательно ознакомиться с обновленным расписанием.

В частности, утренний рейс электрички №6008 будет отправляться из курортного города раньше обычного — в 05:39.

Также введен новый график движения поездов из Львова:

Электричка №6011 будет отправляться с главного вокзала города в 14:00 и прибывать в Трускавец в 16:41.

Вечерний рейс №6012 будет отправляться из Трускавца в 16:58, останавливаться в Дрогобыче в 17:27, а прибывать назад в 19:45.

Все пассажиры просят учитывать эти изменения при планировании поездок.

Также с целью обеспечения комфортных и удобных путешествий для еще большего количества пассажиров, как для тех, кто едет к родным, по делам или на отдых, назначены дополнительные рейсы.

Состав №291/292 сообщением Киев — Львов — Киев будет курсировать по обоим направлениям в следующие дни: 27, 28, 29, 30 июня, а также 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 2, 2 27, 28 и 31 июля.

Состав №265/266 по маршруту Киев — Одесса также будет совершать дополнительные рейсы: с 27 по 30 июня включительно.

Рекомендуется заранее планировать поездки и купить билеты, чтобы успеть воспользоваться удобными рейсами в летний период.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе: где предлагают убежище и не только.

Також Politeka написала, Подорожание хлеба в Днепре: к какому скачку цен готовиться покупателям.

Как сообщала Politeka, Работа для переселенцев в Запорожье: какие вакансии и зарплату предлагают для ВПО.