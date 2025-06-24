Через карантинні обмеження виплата пенсії у Львові не припинялася, хоча чоловік не пройшов обов’язкового переогляду.

Головне управління Пенсійного фонду України у Львівській області вимагає повернути переплату пенсії у розмірі 31 190 гривень від чоловіка, який продовжував отримувати виплати по інвалідності, хоча не пройшов повторний огляд медико-соціальної експертної комісії, повідомляє Politeka. Крім того, він офіційно працевлаштувався, що також вплинуло на припинення виплат. Про це йдеться у рішенні Залізничного районного суду Львова від 23 травня 2025 року.

Чоловік отримував кошти за інвалідність третьої групи, призначені відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Згідно з довідкою МСЕК, інвалідність була дійсна до 31 серпня 2020 року. Проте через карантинні обмеження виплата пенсії у Львові не припинялася і продовжувалася до 31 січня 2022 року, хоча чоловік не пройшов обов’язкового переогляду.

Також пенсія нараховувалась як непрацюючій особі, хоча він офіційно працевлаштувався. У результаті за період з вересня 2020 року по січень 2022 року виникла переплата пенсії на суму 29 440 гривень, а через працевлаштування — ще 1 749 гривень, що загалом склало 31 190 грн.

ПФУ неодноразово надсилав чоловіку листи із вимогою погасити заборгованість, але добровільно гроші не були повернені. Суд встановив, що він допустив порушення умов законодавства, адже не пройшов повторний огляд МСЕК, який є обов’язковим для підтвердження інвалідності та продовження пенсійних виплат.

Суд задовольнив позов ПФУ і постановив стягнути з відповідача на користь Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області надміру виплачені кошти у розмірі 31 190 гривень.

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