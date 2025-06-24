Из-за карантинных ограничений выплата пенсии во Львове не прекращалась, хотя мужчина не прошел обязательный пересмотр.

Главное управление Пенсионного фонда Украины во Львовской области требует вернуть переплату пенсии в размере 31 190 гривен от мужчины, который продолжал получать выплаты по инвалидности, хотя не прошел повторный осмотр медико-социальной экспертной комиссии, сообщает Politeka. Кроме того, он официально трудоустроился, что также повлияло на прекращение выплат. Об этом идет речь в решении Железнодорожного районного суда Львова от 23 мая 2025 года.

Мужчина получал средства за инвалидность третьей группы, назначенные в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Согласно справке МСЭК, инвалидность была действительна до 31 августа 2020 года. Однако из-за карантинных ограничений выплата пенсии во Львове не прекращалась и продолжалась до 31 января 2022 года, хотя мужчина не прошел обязательный пересмотр.

Также пенсия начислялась как неработающему лицу, хотя он официально трудоустроился. В результате за период с сентября 2020 по январь 2022 возникла переплата пенсии на сумму 29 440 гривен, а из-за трудоустройства - еще 1 749 гривен, что в целом составило 31 190 грн.

ПФУ неоднократно посылал мужчине письма с требованием погасить задолженность, но добровольно деньги не были возвращены. Суд установил, что он допустил нарушение условий законодательства, ведь не прошел повторный обзор МСЭК, который является обязательным для подтверждения инвалидности и продления пенсионных выплат.

Суд удовлетворил иск ПФУ и постановил взыскать с ответчика в пользу Главного управления Пенсионного фонда Украины во Львовской области излишне выплаченные средства в размере 31 190 гривен.

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