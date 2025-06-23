У Львові люди старшого віку здебільшого обирають не сидіти без діла навіть після виходу на заслужений відпочинок, тому робота для пенсіонерів є актуальною.

Робота для пенсіонерів у Львові є, адже у місті зростає кількість компаній, які націлені на співпрацю з досвідченими і відповідальними працівниками поважного віку, повідомляє Politeka.

Робота для пенсіонерів у Львові представлена у різних напрямках. На платформі work.ua можна знайти пропозиції як для тих, хто хоче зайнятість без фізичного навантаження, так і для людей, які мають технічні навички.

Одним із цікавих прикладів є робота для пенсіонерів у Львові на сучасній станції технічного обслуговування. Тут шукають майстрів з ремонту напівпричепів і тягачів. Роботодавець пропонує не просто гідну оплату, яка стартує з 50 тисяч гривень, а й нормальні умови праці.

Приміщення опалюється, є душ, кімната для відпочинку, а також забезпечення всім необхідним інструментом. Якщо людина приїжджає з іншого міста, їй готові допомогти з житлом.

Інший варіант — менш навантажений. Йдеться про прибирання в офісних чи торгових приміщеннях. Праця не складна. Тим більше, що графік тут тиждень через тиждень. Заробітна плата становить 12 000.

Ще один напрямок, який може зацікавити людей з хорошими комунікаційними навичками — менеджер в компанії, що займається сонячними електростанціями. Тут знадобиться вміння говорити з людьми, пояснювати складні речі простою мовою і не боятися телефонних розмов чи особистих зустрічей.

Частина завдань буде дистанційною. Зарплати тут стартують від 40 000. Тож якщо раніше вважалося, що після 60 дорога до заробітку і активного соціального життя закривається, то зараз усе більше прикладів доводить зворотне.

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