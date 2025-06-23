Во Львове люди постарше в большинстве своем выбирают не сидеть без дела даже после выхода на заслуженный отдых, поэтому работа для пенсионеров актуальна.

Работа для пенсионеров во Львове есть, ведь в городе растет количество компаний, нацеленных на сотрудничество с опытными и ответственными работниками почтенного возраста, сообщает Politeka.

Работа для пенсионеров во Львове представлена ​​в разных направлениях. На платформе work.ua можно найти предложения как для тех, кто хочет занятость без физической нагрузки, так и для людей с техническими навыками.

Одним из интересных примеров есть работа для пенсионеров во Львове на современной станции технического обслуживания. Здесь ищут мастеров по ремонту полуприцепов и тягачей. Работодатель предлагает не просто достойную оплату, которая стартует с 50 тысяч гривен, но и нормальные условия труда.

Помещение отапливается, есть душ, комната отдыха, а также обеспечение всем необходимым инструментом. Если человек приезжает из другого города, ему готовы помочь с жильем.

Другой вариант – менее груженый. Речь идет об уборке в офисных или торговых помещениях. Труд не сложный. Тем более что график здесь неделю через неделю. Заработная плата составляет 12000.

Еще одно направление, которое может заинтересовать людей с хорошими коммуникационными навыками – менеджер в компании, занимающейся солнечными электростанциями. Здесь понадобится умение говорить с людьми, объяснять сложные вещи на простом языке и не бояться телефонных разговоров или личных встреч.

Часть задач будет дистанционной. Зарплаты здесь стартуют от 40 000. Так что если раньше считалось, что после 60-ти дорога к заработку и активной социальной жизни закрывается, то сейчас все больше примеров доказывает обратное.

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