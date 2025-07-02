Новая система оплаты за проезд во Львове призвана сделать пользование общественным транспортом более комфортным и доступным для всех жителей города.

Во Львове была введена новая система оплаты за проезд, которая позволяет пользоваться месячным безлимитным абонементом на все виды городского транспорта, сообщает Politeka.

С 1 июля львовяне могут приобрести проездные абонементы с неограниченным количеством поездок, которые будут действовать как в коммунальном, так и частном транспорте — автобусах, трамваях и троллейбусах.

По информации прессслужбы Львовского городского совета, абонементы пока доступны на транспортные карты «ЛеоКарт», а впоследствии станут доступны и в мобильном приложении LeoCard.

Стоимость общего месячного проездного составляет 900 грн, а студенческого – 450 грн. Для сравнения: за эти средства обычный пассажир сможет совершить платеж за 53 поездки, используя карту «ЛеоКарт», или 45 поездок при расчете банковской картой, и только 36 — если оплачивать наличными.

Уникальностью новой системы является то, что месячный проездной действует не только в коммунальном, но и в частном транспорте, что является нетипичной практикой для украинских городов.

Приобрести их можно через приложение EasyPay, вебсайт EasyPay, через 854 терминала EasyPay во Львове, а также в Центрах туристической информации на пл. Рынок, 1 и пл. Дворцовой. Важно, что для оплаты денежные средства с баланса «ЛеоКарт» не используются. Абонемент действует только на владельца транспортной карты и не может быть использован для оплаты проезда других пассажиров или багажа.

Если на «ЛеоКарте» остались средства после покупки, их можно использовать для расчета за дополнительные билеты или багаж. Новая система оплаты за проезд во Львове призвана сделать пользование общественным транспортом более комфортным и доступным для всех жителей города.

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