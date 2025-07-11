Бесплатные продукты для ВПЛ во Львове и области в июле могут получить только те, кто входят в критерии отбора.

Возобновил работу "Хаб Турботи", который предоставляет Бесплатные продукты для ВПЛ во Львове и области, локация временно не работала из-за переезда на новое место, сообщает Politeka.net.

О новой выдаче продуктовых наборов организация объявила на своем канале в телеграмме.

В июле продолжается выдача бесплатных продуктов для ВПЛ во Львове и области для семей, пострадавших от войны и нуждающихся в поддержке. Помощь могут получить семьи с прифронтовых или временно оккупированных территорий Украины, если они отвечают определенным критериям и зарегистрированы в регионе.

Эта инициатива направлена ​​прежде всего на поддержку новых внутренне перемещенных лиц, а также пожилых людей, которые оказались в особо уязвимом положении.

Бесплатные продукты для ВПЛ во Львове и области в июле могут получить:

— семьи, получившие статус внутриперемещенных лиц после 1 марта 2025 года. Важно, чтобы онв была внесена в базу организации не раньше 1 мая 2025 года. Это позволяет оказывать поддержку именно тем, кто недавно эвакуировался и еще не успел получить помощь в других учреждениях;

— семьи, в составе которых есть лицо в возрасте от 75 лет и старше. Условием получения помощи является то, что они не должны получать постоянную поддержку продуктов от других благотворительных организаций, церквей или гуманитарных фондов.

Чтобы стать участником программы необходимо лично пройти регистрацию. Она осуществляется по адресу: город Львов, улица Княгини Ольги, 106, на территории торгового центра "Львов". При себе обязательно нужно иметь подлинники всех необходимых документов, подтверждающих личность и статус внутренне перемещенного лица.

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