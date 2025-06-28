Питання неправомірного отриання пенсії у Львові опинилося на слуху в місцевих жителів.

Пенсія у Львові опинилась у центрі судового розгляду через те, що після смерті жінки пенсійні виплати на її рахунок продовжували надходити, а зняла їх невстановлена особа, повідомляє Politeka.

У результаті держава зазнала збитків у розмірі 77 377 гривень, які Пенсійний фонд України намагався повернути, звернувшись до суду з вимогою розкрити банківську таємницю клієнта АТ «Ощадбанк». Однак, 9 січня 2025 року Галицький районний суд Львова відмовив у задоволенні позову.

Згідно з судовими матеріалами, жінка з 1977 року перебувала на пенсійному обліку. Після її смерті 11 травня 2023 року ПФУ звернувся до львівської філії Ощадбанку з проханням припинити виплати.

Банк повернув 43 813 гривень, однак, відповідно до виплатних відомостей, за період із вересня 2022 року по серпень 2023 року на рахунок померлої було нараховано 121 191 гривню. З них 77 377 гривень невідомим чином зникли — їх зняв хтось інший.

Пенсійний фонд звернувся до банку з проханням встановити, хто саме зняв ці кошти, однак не отримав відповіді, тож подав заяву до судової інстанції з вимогою зобов’язати «Ощадбанк» розкрити цю інформацію.

Проте суд відмовив, наголосивши, що заява не містить достатніх обґрунтувань щодо правових підстав для розкриття банківської таємниці. У документі також не було вказано положень законів, які б надавали ПФУ повноваження на таку вимогу через судовий орган.

«Якщо заявник просить розкрити банківську таємницю без визначених законом підстав і повноважень, суд зобов’язаний відмовити в задоволенні такої заяви», — зазначено в рішенні.

Отже, ПФУ поки не має доступу до інформації про особу, яка незаконно отримала кошти, а ситуація з неправомірною пенсією у Львові залишається невирішеною.

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