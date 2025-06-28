Вопрос неправомерного получения пенсии во Львове оказался на слуху у местных жителей.

Пенсия во Львове оказалась в центре судебного разбирательства из-за того, что после смерти женщины пенсионные выплаты на ее счет продолжали поступать, а сняло их неустановленное лицо, сообщает Politeka.

В результате государство понесло убытки в размере 77 377 гривен, которые Пенсионный фонд Украины пытался вернуть, обратившись в суд с требованием раскрыть банковскую тайну клиента АО «Ощадбанк». Однако 9 января 2025 года Галицкий районный суд Львова отказал в удовлетворении иска.

Согласно судебным материалам, женщина с 1977 года состояла на пенсионном учете. После ее смерти 11 мая 2023 года ПФУ обратился во львовский филиал Сбербанка с просьбой прекратить выплаты.

Банк вернул 43 813 гривен, однако, согласно выплатным сведениям, за период с сентября 2022 по август 2023 на счет умершей было начислено 121 191 гривну. Из них 77 377 гривен неизвестно исчезли — их снял кто-то другой.

Пенсионный фонд обратился в банк с просьбой установить, кто именно снял эти средства, однако не получил ответа, поэтому подал заявление в судебную инстанцию ​​с требованием обязать «Ощадбанк» раскрыть эту информацию.

Однако суд отказал, подчеркнув, что заявление не содержит достаточных обоснований по поводу правовых оснований для раскрытия банковской тайны. В документе также не были указаны положения законов, которые предоставляли ПФУ полномочия по такому требованию через судебный орган.

"Если заявитель просит раскрыть банковскую тайну без определенных законом оснований и полномочий, суд обязан отказать в удовлетворении такого заявления" , - говорится в решении.

Следовательно, у ПФУ пока нет доступа к информации о лице, которое незаконно получило средства, а ситуация с неправомерной пенсией во Львове остается нерешенной.

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