У Львові дедалі більше людей старшого віку вирішують не сидіти вдома і тому активно шукають роботу для пенсіонерів.

Робота для пенсіонерів у Львові зараз не виняток, а повноцінна частина ринку праці, повідомляє Politeka.

Попит на досвідчених, відповідальних і виважених працівників зростає, як показують пропозиції на work.ua. Робота для пенсіонерів у Львові представлена у різних галузях, і зарплатна тут теж дуже різниться.

Наприклад, одна з найпривабливіших вакансій — на сучасному СТО, де потрібні спеціалісти з ремонту вантажного транспорту. Тут шукають автоелектриків і електрослюсарів. Оплата залежить від досвіду, але стартує з 45 000 гривень.

Деякі майстри заробляють понад 100 000. Крім того, працівникам гарантують комфортні умови — теплий цех, чиста зона відпочинку, душ, кухня, повне забезпечення інструментами і навіть спецодяг. Компанія також забезпечує житлом, якщо людина приїжджає з іншого регіону.

Для тих, хто не прагне інтенсивного фізичного навантаження, є легші варіанти. Наприклад, робота для пенсіонерів у Львові можлива у сфері прибирання. Тут потрібні працівники для підтримки чистоти в офісах і торгових залах.

Графік доволі зручний — тиждень через тиждень. Зарплата стабільна і становить 12 000 щомісяця. Це варіант, який дає змогу залишатися активним, не витрачаючи зайвих зусиль.

Окрім цього, у місті є компанія, яка займається сонячною енергетикою і активно шукає комунікабельних працівників, які зможуть вести переговори з клієнтами, пояснювати технічні речі доступною мовою та не боятися телефонного чи особистого спілкування. Частина завдань виконується дистанційно. Зарплата починається від 40 000 і може зростати залежно від результатів.

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