Во Львове все больше людей постарше решают не сидеть дома и поэтому активно ищут работу для пенсионеров.

Работа для пенсионеров во Львове в настоящее время не исключение, а полноценная часть рынка труда, сообщает Politeka.

Спрос на опытных, ответственных и взвешенных работников увеличивается, как показывают предложения на work.ua. Работа для пенсионеров во Львове представлена ​​в разных отраслях, и зарплата здесь тоже сильно отличается.

К примеру, одна из самых привлекательных вакансий — на современном СТО, где нужны специалисты по ремонту грузового транспорта. Здесь ищут автоэлектриков и электрослесарей. Оплата зависит от опыта, но стартует с 45000 гривен.

Некоторые мастера зарабатывают более 100 000. Кроме того, работникам гарантируют комфортные условия – теплый цех, чистая зона отдыха, душ, кухня, полное обеспечение инструментами и даже спецодежда. Компания также обеспечивает жилье, если человек приезжает из другого региона.

Для тех, кто не стремится к интенсивной физической нагрузке, есть более легкие варианты. К примеру, работа для пенсионеров во Львове возможна в сфере уборки. Здесь требуются работники для поддержания чистоты в офисах и торговых залах.

График довольно удобен – неделю через неделю. Зарплата стабильна и составляет 12 000 ежемесячно. Это вариант, который позволяет оставаться активным, не тратя лишних усилий.

Кроме того, в городе есть компания, которая занимается солнечной энергетикой и активно ищет коммуникабельных работников, которые смогут вести переговоры с клиентами, объяснять технические вещи на доступном языке и не бояться телефонного или личного общения. Часть задач выполняется дистанционно. Зарплата начинается от 40000 и может расти в зависимости от результатов.

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