Робота для пенсіонерів у Львові вже давно не є чимось рідкісним, адже багато людей поважного віку хочуть залишатися активними.

Ринок праці у Львові зараз пропонує цікаві варіанти роботи для пенсіонерів, повідомляє Politeka.

Як свідчать оголошення на сайті work.ua, робота для пенсіонерів у Львові нині стає доступнішою, ніж раніше. Попри вік, роботодавці все частіше звертають увагу не лише на молодь, а й на досвідчених і відповідальних людей, які готові якісно виконувати свої обов’язки.

Приміром, одне з місцевих таксі запрошує водіїв. Тут можна заробляти від 21 000 до 45 000 гривень на місяць, використовуюючи авто компанії. Необхідно мати водійські права категорії В, бути пунктуальним і готовим виходити в зміни. Пропонують гнучкий графік і стабільний потік замовлень. Машини в хорошому стані, все чисто, акуратно, комфортно.

Ще одна цікава пропозиція - робота для пенсіонерів у Львові на фермі в селі Ямпіль. Це всього 13 кілометрів від міста, але тут потрібні доярки або оператори машинного доїння. Умови праці вахтові, двадцять днів виходите і далі маєте десять вихідних.

Потрібно двічі на день доїти приблизно пів сотні корів та слідкувати за чистотою. Зарплату обіцяють гідну, надають житло, спецодяг і оформляють офіційно. Якщо є досвід і ви не боїтеся фізичної праці, то це хороший варіант.

Є і менш енергозатратні можливості. Наприклад, на заправці WOG на вулиці Стрийській шукають заправника, або помічника оператора АЗК. Потрібно допомагати клієнтам, обслуговувати машини, консультувати з приводу пального чи товарів.

Графік позмінний, а оплата становить приблизно 10 000. Окрім цього, люди залишають чайові, а додатково можна заробити на продажу омивачів. Плюс усім новеньким допомагає наставник, а компанія дає можливість навчатися та рости в середині структури.

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