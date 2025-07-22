Работа для пенсионеров во Львове уже давно не является чем-то редким, ведь многие люди преклонного возраста хотят оставаться активными.

Рынок труда во Львове сейчас предлагает интересные варианты работы для пенсионеров , сообщает Politeka.

Как свидетельствуют объявления на сайте work.ua , работа для пенсионеров во Львове сейчас становится доступнее, чем раньше. Несмотря на возраст, работодатели все чаще обращают внимание не только на молодежь, но и на опытных и ответственных людей, готовых качественно выполнять свои обязанности.

К примеру, одно из местных такси приглашает водителей. Здесь можно зарабатывать от 21000 до 45000 гривен в месяц, используя авто компании. Необходимо иметь водительские права категории В, быть пунктуальным и готовым выходить в смену. Предлагают гибкий график и стабильный поток заказов. Машины в хорошем состоянии, все чисто, аккуратно, удобно.

Еще одно интересное предложение – работа для пенсионеров во Львове на ферме в селе Ямпиль. Это всего 13 км от города, но здесь нужны доярки или операторы машинного доения. Условия труда вахтенные, двадцать дней выходите и дальше есть десять выходных.

Нужно дважды в день доить около полусотни коров и следить за чистотой. Зарплату обещают достойную, предоставляют жилье, спецодежду и оформляют официально. Если есть опыт, и вы не боитесь физического труда, то это хороший вариант.

Есть и менее энергозатратные возможности. К примеру, на заправке WOG на улице Стрыйской ищут заправщика, или помощника оператора АЗК. Нужно помогать клиентам, обслуживать машины, консультировать по топливу или товарам.

График посменный, а оплата составляет примерно 10 000. Кроме того, люди оставляют чаевые, а дополнительно можно заработать на продаже омывателей. Плюс всем новеньким помогает наставник, а компания дает возможность обучаться и расти внутри структуры.

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