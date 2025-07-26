Дефіцит продуктів у Львівській області може зберігатися ще тривалий період.

Дефіцит продуктів у Львівській області торкнувся й рибної категорії, адже товстолобика та щуки дедалі важче знайти у торговельних точках, повідомляє Politeka.

Причиною цього стало скорочення улову через серйозне падіння рибного промислу. За словами іхтіолога Юлії Куцоконь з Інституту зоології ім. Шмальгауза НАН України, ці види фактично зникли з обігу.

Ситуація значно ускладнилася після підриву Каховського водосховища, внаслідок чого рибалки втратили доступ до важливих промислових водойм. На проблеми нашарувалися бойові дії, мінування територій та тимчасова окупація. Крім того, існують труднощі з отриманням відповідних дозволів — через воєнний стан діє обмеження на вихід у воду.

У результаті товстолоб і щука стали не лише рідкістю, а й дорогими делікатесами. Ціни демонструють стрімке зростання: в одній із торговельних мереж товстолоб коштує 111 грн/кг, а в іншій — майже 180 грн. Щука, якщо і є в наявності, продається за понад 190 грн/кг. Водночас частина магазинів узагалі не пропонує цих позицій, що лише посилює проблему.

Фахівці застерігають: дефіцит продуктів у Львівській області може зберігатися ще тривалий період, оскільки відновлення рибного господарства потребує часу, ресурсів і стабільного доступу до водойм.

Джерело: Телеграф

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