Дефицит продуктов во Львовской области может сохраняться еще длительный период.

Дефицит продуктов во Львовской области затронул и рыбную категорию, ведь толстолобика и щуки все труднее найти в торговых точках, сообщает Politeka.

Причиной этого стало сокращение улова из-за серьезного падения рыбного промысла. По словам ихтиолога Юлии Куцоконь из Института зоологии им. Шмальгауза НАН Украины, эти виды фактически исчезли из обращения.

Ситуация значительно усложнилась после подрыва Каховского водохранилища, в результате чего рыбаки потеряли доступ к важным промышленным водоемам. На проблемы наслоились боевые действия, минирование территорий и временная оккупация. Кроме того, существуют трудности с получением соответствующих разрешений – из-за военного состояния действует ограничение на выход в воду.

В результате толстолоб и щука стали не только редкостью, но и дорогими деликатесами. Цены демонстрируют стремительный рост: в одной из торговых сетей толстолоб стоит 111 грн. проблему.

Специалисты предостерегают: дефицит продуктов во Львовской области может сохраняться еще длительный период, поскольку восстановление рыбного хозяйства требует времени, ресурсов и стабильного доступа к водоемам.

Источник: Телеграф

К слову, во Львовской области также сообщали о бесплатном жилье для ВПЛ.

В частности, в селе Желдец Каменка-Бугского района доступны два частных дома с газовым отоплением, водоснабжением и туалетом на улице. Один из домов имеет четыре комнаты, кухню и необходимые удобства, предназначенные для одной женщины. Другой вариант включает жилье на два человека, возможно женщину с ребенком, с длительным сроком проживания.

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