Безкоштовне житло для ВПО у Львівській області є реальною можливістю знайти домівку з належними умовами проживання.

Безкоштовне житло для ВПО у Львівській області пропонують у кількох населених пунктах регіону, повідомляє Politeka.

Актуальні пропозиції надає сайт Допомагай.

Існують варіанти для жінок, сімей з дітьми, людей похилого віку та інших охочих знайти тимчасовий прихисток із комфортними умовами.

У селі Желдець Кам’янка-Бузького району доступні два приватні будинки з газовим опаленням, водопостачанням і туалетом на вулиці. Один із будинків має чотири кімнати, кухню та необхідні зручності, призначений для однієї жінки. Інший варіант включає житло на дві людини, можливо, жінку з дитиною, із довготривалим терміном проживання.

У селі Бродівського району пропонують просторий приватний будинок із трьома кімнатами, кухнею, ванною кімнатою та туалетом. До будинку прилеглий двір, господарські споруди та город. Поруч знаходяться школа й дитячий садок, що зручно для сімей з дітьми.

Також у Володимирцях Жидачівського району пропонують житло для ВПО з централізованим водопостачанням, газом та світлом. Це просторий будинок із великою земельною ділянкою, який потребує догляду, бажано чоловічих рук. У помешканні є кухня, газова плитка, піч на дровах, газовий конвектор, ванна кімната, гаряча і холодна вода, пральна машина, меблі та ліжка. Поруч є школа, дитячий садок і магазини. Власник просить не турбувати осіб зі шкідливими звичками.

Безкоштовне житло для ВПО у Львівській області — реальна можливість знайти домівку з належними умовами проживання.