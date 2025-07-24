Бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области является реальной возможностью найти дом с надлежащими условиями проживания.

Бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области предлагают в нескольких населенных пунктах региона, сообщает Politeka.

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Существуют варианты для женщин, семей с детьми, пожилых людей и других желающих найти временное убежище с комфортными условиями.

В селе Желдец Каменка-Бугского района доступны два частных дома с газовым отоплением, водоснабжением и туалетом на улице. Один из домов имеет четыре комнаты, кухню и необходимые удобства, предназначенные для одной женщины. Другой вариант включает жилье на два человека, возможно женщину с ребенком, с длительным сроком проживания.

В селе Бродовского района предлагается просторный частный дом с тремя комнатами, кухней, ванной комнатой и туалетом. К дому прилегающий двор, хозяйственные постройки и огород. Рядом находятся школа и детский сад, что удобно семьям с детьми.

Также во Владимирцах Жидачевского района предлагают жилье для ВПЛ с централизованным водоснабжением, газом и светом. Это просторный дом с большим земельным участком, нуждающийся в уходе, желательно мужских рук. В помещении есть кухня, газовая плитка, печь на дровах, газовый конвектор, ванная комната, горячая и холодная вода, стиральная машина, мебель и кровати. Рядом есть школа, детский сад и магазины. Владелец просит не беспокоить людей с вредными привычками.

Бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области — реальная возможность найти дом с надлежащими условиями проживания.