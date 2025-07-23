Очільник департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури прокоментував чутки про подорожчання проїзду у Львові.

Подорожчання проїзду у Львові знову опинилося в центрі уваги, адже міська влада розглядає можливість змінити джерело фінансування електронного квитка, переклавши витрати з бюджету громади на плечі перевізників, повідомляє Politeka.

Таке обговорення відбулося на засіданні комісії транспорту та зв’язку Львівської міської ради, пише сайт Високий Замок.

Причина — нестача коштів у міському бюджеті для повного забезпечення функціонування е-квитка.

У департаменті міської мобільності та вуличної інфраструктури запропонували, аби витрати покривали самі перевізники за рахунок власного доходу. Зі слів голови транспортної комісії Ігоря Зінкевича, подібне рішення потенційно може призвести до підвищення тарифів, бо оператори маршрутів намагатимуться компенсувати додаткові витрати за рахунок пасажирів.

Проте очільник департаменту Олег Забарило запевнив: подорожчання проїзду у Львові не планується. За його словами, діючий тариф дозволяє частково покривати витрати, пов’язані з е-квитком, тож наразі перегляд суми проїзду не передбачається. Ініціатива стосується лише поступового переходу відповідальності за фінансування на перевізників у межах чинної вартості.

На реалізацію електронної системи цього року потрібно додатково понад 200 мільйонів гривень. Наразі ці кошти відсутні, що й стало причиною дискусій.

Джерело: Високий Замок

До слова, у Львові також відбулося підвищення тарифів на комунальні послуги.

Як інформують на офіційній сторінці "Газмереж" у Фейсбук, йдеться про так звану третю платіжку за газ, що у деяких випадках може сягати 900 гривень.