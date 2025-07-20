У жителів Львова з’явився ще один привід хвилюватися через підвищення тарифів на комунальні послуги, тож розповідаємо про це детальніше.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Львові тепер включає нову статтю витрат, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційній сторінці "Газмереж" у Фейсбук, йдеться про так звану третю платіжку за газ, що у деяких випадках може сягати 900 гривень.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Львові торкнулося не лише традиційної оплати за спожитий газ чи його розподіл. Згідно з українським законодавством, власники житла тепер мають окремо сплачувати і за технічне обслуговування газових мереж у багатоквартирних будинках. А це якраз і є та сама третя платіжка.

У "Газмережах" пояснюють, що ці витрати не входять до звичного рахунку, який люди зазвичай бачать у поштовій скриньці. Обслуговування комунікацій усередині будинку або в під'їзді вимагає додаткового фінансування, і платити за це, згідно із законом, мають власники або співвласники квартир.

Виходить, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Львові торкається кожного, у кого в домі є газ. Ціна на ці послуги не фіксована. Усе залежить від того, в якому будинку ви живете, скільки квартир підключено до системи і якої вона довжини.

У найпростішому випадку техобслуговування обійдеться у 100 гривень. Але в старих багатоповерхівках із розгалуженими мережами, які будували ще за радянських часів, сума може сягнути аж 900. Проте такі платежі не щомісячні, а проводяться лише раз на кілька років.

Якщо ж ви мешкаєте в приватному будинку, то за все платите самостійно і напряму. У цьому випадку власник укладає договір з газовою компанією, і вартість залежить від кількості приладів. Наприклад, перевірка газової плити коштуватиме приблизно 360 грн.

У багатоповерхівках трохи інша система. Там фахівці спершу перевіряють газопровід у під’їзді та на фасадах, потім обраховують вартість і розподіляють її рівномірно між мешканцями.

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