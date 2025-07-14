Уточнений графік відключення газу у Вінницькій області складено з урахуванням технічних потреб та з метою запобігання можливим аварійним ситуаціям.

У липні відбудуться зміни у графіку відключення газу у Вінницькій області, передає Politeka.

Про це інформує Вінницька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України». Тимчасове припинення подачі блакитного палива заплановане в місті Гнівань у зв’язку з проведенням обслуговування системи розподілу. Роботи мають технічний характер і передбачають зупинку газопостачання на окремих адресах.

Зокрема, 15–17 липня подача пального буде призупинена у багатоквартирному будинку №15 на відповідній вулиці. Далі, 21 числа відключення охопить будівлі №2 та №4 по вулиці В. Винниченка. Через два дні, 23 липня, обмеження пошириться на номери 6 і 8 цієї ж локації. Наступного дня, 24 липня, роботи проводитимуться біля будинку №10. Завершальним стане відключення 29 числа на вулиці М. Амосова, де обслуговуватимуть будівлі 3А і 8А.

Усі заплановані заходи виконуватимуться в часовому проміжку з 09:00 до 16:00. Важливо пам’ятати: для оперативного та безпечного відновлення подачі ресурсу працівники служби повинні мати можливість перевірити стан приладів. Тому мешканців просять не лише перекривати крани одразу після зупинки подачі, але й залишатися вдома у визначений період, щоб забезпечити доступ до технічного обладнання.

Наголошується, що запуск постачання здійснюється виключно за присутності власників або орендарів у квартирі чи будинку. Це є необхідною умовою для виконання процедури пуску та гарантування безпеки.

У разі дотримання всіх вимог, строки відновлення можуть бути скорочені. Уточнений графік відключення газу у Вінницькій області складено з урахуванням технічних потреб та з метою запобігання можливим аварійним ситуаціям.

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