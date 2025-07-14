Уточненный график отключения газа в Винницкой области составлен с учетом технических нужд и с целью предотвращения возможных аварийных ситуаций.

В июле произойдут изменения в графике отключения газа в Винницкой области, сообщает Politeka.

Об этом сообщает Винницкий филиал ООО «Газораспределительные сети Украины». Временная остановка подачи голубого топлива запланирована в городе Гнивань в связи с проведением обслуживания системы распределения. Работы носят технический характер и предусматривают остановку газоснабжения по отдельным адресам.

В частности, 15-17 июля подача горючего будет приостановлена в многоквартирном доме №15 на соответствующей улице. Далее, 21 числа отключение охватит здания №2 и №4 по улице Винниченко. Через два дня, 23 июля, ограничения распространятся на номера 6 и 8 этой же локации. На следующий день, 24 июля, работы будут проводиться у дома №10. Завершающим станет отключение 29 числа по улице М. Амосова, где будут обслуживать здания 3А и 8А.

Все планируемые мероприятия будут выполняться во временном промежутке с 09:00 до 16:00. Важно помнить: для оперативного и безопасного возобновления подачи ресурса работники службы должны иметь возможность проверить состояние приборов. Поэтому жителей просят не только перекрывать краны сразу после остановки подачи, но и оставаться дома в указанный период, чтобы обеспечить доступ к техническому оборудованию.

Отмечается, что запуск поставки осуществляется исключительно при присутствии владельцев или арендаторов в квартире или доме. Это является необходимым условием для выполнения процедуры пуска и обеспечения безопасности.

В случае соблюдения всех требований сроки восстановления могут быть сокращены. Уточненный график отключения газа в Винницкой области составлен с учетом технических нужд и с целью предотвращения возможных аварийных ситуаций.

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