АТ "Вінницяобленерго" оголосило, які графіки відключення світла діятимуть у регіоні протягом наступного тижня – з 14 по 20 липня 2025 року.

Енергетики попереджають, що в період із 14 по 20 липня 2025 року в Вінниці та області знову діятимуть локальні графіки відключення світла, пише Politeka.

У самому місті Вінниця часткові графіки відключення світла будуть застосовуватися щодня з 14 по 20 липня приблизно з 9:00 до 17:00, але лише за окремими вулицями – повний список адрес можна знайти на сайті обленерго.

Що стосується інших населених пунктів області, то, наприклад, у Замостянському районі планові знеструмлення відбудуться з 9 до 17 години:

14 липня – Агрономічне, Майдан, Ксаверівка, Якушинці, Зарванці, Лисогора, Слобода-Дашковецька, Оленівка, Гуменне, Михайлівка, Жабелівка, Олександрівка;

15 – Якушинці, Зарванці, Комарів, Вороновиця;

16 – Писарівка, Лука-Мелешківська, Вороновиця, Побережне, Кордишівка;

17 – Іванівка, Переорки, Яришівка, Вінницькі Хутори;

18 – Лисянка, Красне, Пултівці.

У Тиврівському районі Вінницької області графіки відключення світла будуть діяти з 9:00 до 17:00 у понеділок і вівторок у таких населених пунктах: Сліди, Нове Місто, Строїнці, Красне, повідомляє Politeka.

У Літинському районі без електроенергії тимчасово на наступному тижін залишаться мешканці населених пунктів Літин, Дашківці, Селище, Майдан-Бобрик, Пиківська Слобідка, Уладівка, Бруслинів, Балин.

Інформацію щодо планових знеструмлень в інших містах і селах регіону шукайте на сайті обленерго.

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