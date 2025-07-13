АО "Винницаоблэнерго" объявило, какие графики отключения света будут действовать в регионе в течение следующей недели – с 14 по 20 июля 2025 года.

Энергетики предупреждают, что в период с 14 по 20 июля 2025 года в Виннице и области будут снова действовать локальные графики отключения света, пишет Politeka.

В самом городе Винница частичные графики отключения света будут применяться ежедневно с 14 по 20 июля примерно с 9:00 до 17:00, но только по отдельным улицам – полный список адресов можно найти на сайте облэнерго.

Что касается других населенных пунктов области, то, например, в Замостянском районе плановые обесточения состоятся с 9 до 17 часов:

14 июля – Агрономическое, Майдан, Ксаверовка, Якушинцы, Зарванцы, Лысогора, Слобода-Дашковецкая, Оленевка, Гуменное, Михайловка, Жабелевка, Александровка;

15 – Якушинцы, Зарванцы, Комаров, Вороновица;

16 – Писаревка, Лука-Мелешковская, Вороновица, Побережное, Кордышевка;

17 – Ивановка, Переорки, Яришевка, Винницкие Хутора;

18 – Лысянка, Красное, Пултовцы.

В Тывровском районе Винницкой области графики отключения света будут действовать с 9:00 до 17:00 в понедельник и вторник в следующих населенных пунктах: Следы, Новый Город, Строинцы, Красное, сообщает Politeka.

В Литинском районе без электроэнергии временно на следующей неделе останутся жители населенных пунктов Литин, Дашковцы, Селище, Майдан-Бобрик, Пиковская Слободка, Уладовка, Бруслинов, Балин.

Информацию о плановых обесточиваниях в других городах и селах региона ищите на сайте облэнерго.

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