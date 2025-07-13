Місцеві мешканці вже мають змогу подивитися графік відключення води на тиждень з 14 до 20 липня у Вінницькій області.

Графік відключення води на тиждень з 14 до 20 липня у Вінницькій області передбачає тимчасове припинення подачі за майже десятьма адресами, повідомляє Politeka.

Як інформують на сайті КП "Вінницяміськтеплоенерго", у облцентрі активно готуються до нового опалювального сезону, і це позначиться на місцевих, адже у них тимчасово зникне можливість скористатися теплим душем.

Графік відключення води на тиждень з 14 до 20 липня у Вінницькій області є частиною планових дій, без яких неможливо забезпечити стабільне й безпечне тепло в оселях взимку. Ці профілактичні зупинки гарячого водопостачання стосуються багатьох будинків.

Найбільші роботи зараз тривають у районі вулиці Марії Кошки, 12/2, де з середини квітня зупинено котельню на ремонт. У цьому випадку, незручності для місцевих доведеться терпіти до кінця серпня.

Від цього обмеження постраждали мешканці на Зодчих, 42; Князів Коріатовичів, 147, 147/1, 149, 155, 157, 157а, 168, 170, 172, 174, 176, 181, 183, 185, 189, 190; М. Литвиненко-Вольгемут, 1, 19, 21, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 31а, 32, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 48а, 56.

А також незручності не оминули і жителів на М. Кошки, 30, 30/1, 40, 42, 57, 57а, 59; Пирогова, 55, 57, 57а, 59а, 67а, 73а, 89а, 97а, 99а, 103а, 111а, 115а, 117а; Сенатора Маккейна, 23; Р. Скалецького, 19, 23, 31, 32а, 33а, 35, 41; А. Ющенка, 14.

За словами комунальників, графік відключення води на тиждень з 14 до 20 липня у Вінницькій області формується з урахуванням технічного стану мереж. Частину обладнання вже вичерпало свій ресурс, тож зараз триває заміна або модернізація окремих ділянок.

У "Вінницяміськтеплоенерго" додають, що за сприятливих умов роботи на окремих об’єктах можуть завершити раніше, ніж було заплановано.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на воду на Дніпропетровщині: в області виникли значні проблеми, мешканців попередили.

Також Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Запоріжжі: яких змін очікувати в травні.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Києві: у НБУ розповіли, коли це може статися.