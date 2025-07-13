Местные жители уже могут посмотреть график отключения воды на неделю с 14 по 20 июля в Винницкой области.

График отключения воды на неделю с 14 по 20 июля в Винницкой области предусматривает временное прекращение подачи по почти десяти адресам, сообщает Politeka.

Как информируют на сайте КП "Винницагортеплоэнерго", в облцентре активно готовятся к новому отопительному сезону, и это отразится на местных, ведь у них временно исчезнет возможность воспользоваться теплым душем.

График отключения воды на неделю с 14 по 20 июля в Винницкой области является частью плановых действий, без которых невозможно обеспечить стабильное и безопасное тепло в домах зимой. Эти профилактические остановки горячего водоснабжения относятся ко многим домам.

Наибольшие работы сейчас продолжаются в районе улицы Марии Кошки, 12/2, где с середины апреля остановлена ​​котельная на ремонт. В этом случае неудобства для местных придется терпеть до конца августа.

От этого ограничения пострадали жители на Зодчих, 42; Князей Кориатовичей, 147, 147/1, 149, 155, 157, 157а, 168, 170, 172, 174, 176, 181, 183, 185, 189, 190; М. Литвиненко-Вольгемут, 1, 19, 21, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 31а, 32, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 48а, 56.

А также неудобства не обошли и жителей на М. Кошки, 30, 30/1, 40, 42, 57, 57а, 59; Пирогова, 55, 57, 57а, 59а, 67а, 73а, 89а, 97а, 99а, 103а, 111а, 115а, 117а; Сенатора Маккейна, 23; Р. Скалецкого, 19, 23, 31, 32а, 33а, 35, 41; А. Ющенко, 14

По словам коммунальщиков, график отключения воды на неделю с 14 по 20 июля в Винницкой области формируется с учетом технического состояния сетей. Часть оборудования уже исчерпала свой ресурс, поэтому сейчас идет замена или модернизация отдельных участков.

В "Винницагортеплоэнерго" добавляют, что при благоприятных условиях работы на отдельных объектах могут завершить раньше запланированного.

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