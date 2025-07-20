У жителей Львова появился еще один повод переживать из-за повышения тарифов на коммунальные услуги, поэтому рассказываем об этом подробнее.

Повышение тарифов на коммунальные услуги во Львове теперь включает в себя новую статью расходов, сообщает Politeka.

Как информируют на официальной странице "Газсетей" в Фейсбуке, речь идет о так называемой третьей платежке за газ, которая в некоторых случаях может достигать 900 гривен.

Повышение тарифов на коммунальные услуги во Львове коснулось не только традиционной оплаты за потребленный газ или его распределение. Согласно украинскому законодательству, владельцы жилья теперь должны отдельно платить и за техническое обслуживание газовых сетей в многоквартирных домах. А это как раз и есть та же третья платежка.

В "Газсетях" объясняют, что эти расходы не входят в привычный счет, который люди обычно видят в почтовом ящике. Обслуживание коммуникаций внутри дома или в подъезде требует дополнительного финансирования, и платить за это, согласно закону, владельцы или совладельцы квартир.

Выходит, что повышение тарифов на коммунальные услуги во Львове касается каждого, у кого в доме есть газ. Цена на эти услуги не фиксирована. Всё зависит от того, в каком доме вы живете, сколько квартир подключено к системе и какой она длины.

В самом простом случае техобслуживание обойдется в 100 гривен. Но в старых многоэтажках с разветвленными сетями, которые строили еще в советские времена, сумма может достичь 900. Однако такие платежи не ежемесячные, а проводятся только раз в несколько лет.

Если вы проживаете в частном доме, то за все платите самостоятельно и напрямую. В этом случае собственник заключает договор с газовой компанией и стоимость зависит от количества приборов. К примеру, проверка газовой плиты будет стоить примерно 360 грн.

В многоэтажках несколько другая система. Там специалисты сначала проверяют газопровод в подъезде и на фасадах, затем рассчитывают стоимость и распределяют ее равномерно между жителями.

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