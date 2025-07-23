Глава департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры прокомментировал слухи о подорожании проезда во Львове.

Подорожание проезда во Львове снова оказалось в центре внимания, ведь городские власти рассматривают возможность изменить источник финансирования электронного билета, переложив расходы из бюджета общины на плечи перевозчиков, сообщает Politeka.

Такое обсуждение состоялось на заседании комиссии по транспорту и связи Львовского городского совета, пишет сайт Высокий Замок.

Причина — нехватка средств в городском бюджете для обеспечения функционирования е-билета.

В департаменте городской мобильности и уличной инфраструктуры предложили расходы покрывать сами перевозчики за счет собственного дохода. По словам главы транспортной комиссии Игоря Зинкевича, подобное решение потенциально может привести к повышению тарифов, потому что операторы маршрутов постараются компенсировать дополнительные расходы за счет пассажиров.

Однако глава департамента Олег Забарило заверил: подорожание проезда во Львове не планируется. По его словам, действующий тариф позволяет частично покрывать расходы, связанные с е-билетом, поэтому пересмотр суммы проезда не предусматривается. Инициатива относится только к постепенному переходу ответственности за финансирование на перевозчиков в пределах действующей стоимости.

На реализацию электронной системы в этом году нужно дополнительно более 200 миллионов гривен. Пока эти средства отсутствуют, что и стало причиной дискуссий.

Источник: Высокий Замок

Кстати, во Львове также произошло повышение тарифов на коммунальные услуги.

Как информируют на официальной странице "Газсетей" в Фейсбуке, речь идет о так называемой третьей платежке за газ, которая в некоторых случаях может достигать 900 гривен.