Подорожание проезда во Львове снова оказалось в центре внимания, ведь городские власти рассматривают возможность изменить источник финансирования электронного билета, переложив расходы из бюджета общины на плечи перевозчиков, сообщает Politeka.
Такое обсуждение состоялось на заседании комиссии по транспорту и связи Львовского городского совета, пишет сайт Высокий Замок.
Причина — нехватка средств в городском бюджете для обеспечения функционирования е-билета.
В департаменте городской мобильности и уличной инфраструктуры предложили расходы покрывать сами перевозчики за счет собственного дохода. По словам главы транспортной комиссии Игоря Зинкевича, подобное решение потенциально может привести к повышению тарифов, потому что операторы маршрутов постараются компенсировать дополнительные расходы за счет пассажиров.
Однако глава департамента Олег Забарило заверил: подорожание проезда во Львове не планируется. По его словам, действующий тариф позволяет частично покрывать расходы, связанные с е-билетом, поэтому пересмотр суммы проезда не предусматривается. Инициатива относится только к постепенному переходу ответственности за финансирование на перевозчиков в пределах действующей стоимости.
На реализацию электронной системы в этом году нужно дополнительно более 200 миллионов гривен. Пока эти средства отсутствуют, что и стало причиной дискуссий.
Источник: Высокий Замок
Кстати, во Львове также произошло повышение тарифов на коммунальные услуги.
Как информируют на официальной странице "Газсетей" в Фейсбуке, речь идет о так называемой третьей платежке за газ, которая в некоторых случаях может достигать 900 гривен.
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