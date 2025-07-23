График отключения газа на неделю 24-30 июля в Волынской области включает ограничение поставок для жителей 12 населенных пунктов Турийской общины Ковельского района, сообщает Politeka.
Такую информацию предоставляет Волынский филиал " Газсети ".
Временная остановка подачи ресурса состоится с 10:00 29 июля до 17:00 30 июля.
Причиной прекращения есть проведение обязательных ремонтно-профилактических мероприятий. Газа не будет в селах: Тулич, Купичев, Черниев, Свининарин, Маковичи, Осекров, Мочалки, Серкизов, Новый Двор, Ловище, Синявка, Осьмиговичи.
Газовики призывают жителей перекрыть краны перед всеми потребляющими газ приборами и быть максимально осторожными. После завершения работ услугу возобновят только при условии доступа к оборудованию в каждом доме.
Для оперативного возобновления поставок и соблюдения технических требований необходимо:
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устранить обнаруженные технические неисправности,
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обеспечить доступ работников к газопроводам и приборам в каждом домовладении,
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убедиться, что установленное оборудование соответствует проекту газификации,
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иметь имеющиеся акты первичной или периодической проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов.
График отключения газа на неделю 24–30 июля в Волынской области является предупредительным, чтобы граждане могли своевременно подготовиться и соблюдать требования безопасности.
Отдельно отмечается необходимость заключения договоров на обслуживание внутридомовых систем газоснабжения. Для оформления такого договора следует обратиться в Волынский филиал ООО «Газораспределительные сети Украины».
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