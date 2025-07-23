График отключения газа на неделю 24-30 июля в Волынской области является предупредительным.

График отключения газа на неделю 24-30 июля в Волынской области включает ограничение поставок для жителей 12 населенных пунктов Турийской общины Ковельского района, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Волынский филиал " Газсети ".

Временная остановка подачи ресурса состоится с 10:00 29 июля до 17:00 30 июля.

Причиной прекращения есть проведение обязательных ремонтно-профилактических мероприятий. Газа не будет в селах: Тулич, Купичев, Черниев, Свининарин, Маковичи, Осекров, Мочалки, Серкизов, Новый Двор, Ловище, Синявка, Осьмиговичи.

Газовики призывают жителей перекрыть краны перед всеми потребляющими газ приборами и быть максимально осторожными. После завершения работ услугу возобновят только при условии доступа к оборудованию в каждом доме.

Для оперативного возобновления поставок и соблюдения технических требований необходимо:

устранить обнаруженные технические неисправности,

обеспечить доступ работников к газопроводам и приборам в каждом домовладении,

убедиться, что установленное оборудование соответствует проекту газификации,

иметь имеющиеся акты первичной или периодической проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов.

График отключения газа на неделю 24–30 июля в Волынской области является предупредительным, чтобы граждане могли своевременно подготовиться и соблюдать требования безопасности.