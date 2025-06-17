Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумській області надається у формі різних послуг та видів підтримки.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумській області роздає Управління соціального захисту населення міської ради, повідомляє Politeka.net.

Міська рада заздалегіть повідомляє про терміни роздачі безкоштовних продуктових та гігієнічних наборів.

Зокрема, управління оформлює державні соціальні допомоги, компенсації, житлові субсидії, а також пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Окрему увагу приділяють внутрішньо переміщеним особам (ВПО) — їм надають довідки, допомогають з проживанням та сприяють соціальній адаптації.

Крім цього, фахівці управління забезпечують осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, організовують санаторно-курортне лікування для пільгових категорій населення, зокрема ветеранів війни, та опікуються питаннями реабілітації дітей з інвалідністю.

Надається ними також гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумській області.

До основних напрямів діяльності належать:

Оформлення державних виплат і компенсацій — для малозабезпечених сімей, дітей, осіб, які втратили працездатність, та інших категорій;

Надання житлових субсидій — підтримка громадян у сплаті житлово-комунальних послуг;

Внутрішньо переміщеним особам — оформлення документів, призначення грошей на проживання, інтеграція у громаду;

Реабілітація та забезпечення засобами підтримки — особам з інвалідністю надаються технічні засоби та інше необхідне обладнання;

Санаторно-курортне лікування — для пільговиків, які мають на це право;

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумській області — підтримують літніх людей та осіб із інвалідністю, включаючи догляд;

Підтримка Захисників і Захисниць України — допомога в розв’язанні соціальних питань, пов’язаних з військовою службою.

Щоб отримати консультацію або оформити її, необхідно звернутися до Управління соціального захисту населення Сумської міської ради особисто або зателефонувати. Актуальні контакти та графік прийому доступні на офіційному сайті Департаменту соціального захисту населення.

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