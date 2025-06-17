Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области предоставляется в форме различных услуг и видов поддержки.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области раздает Управление социальной защиты населения городского совета, сообщает Politeka.net.

Городской совет заранее сообщает о сроках раздачи бесплатных продуктовых и гигиенических наборов.

В частности, управление оформляет государственные социальные пособия, компенсации, жилищные субсидии, а также льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Особое внимание уделяется внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) — им предоставляют справки, помогают с проживанием и способствуют социальной адаптации.

Кроме этого, специалисты управления обеспечивают лиц с инвалидностью техническими и другими средствами реабилитации, организуют санаторно-курортное лечение для льготных категорий населения, в том числе ветеранов войны, и занимаются вопросами реабилитации детей с инвалидностью.

Предоставляется ими гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области.

К основным направлениям деятельности относятся:

Оформление государственных выплат и компенсаций — для малообеспеченных семей, детей, лиц, утративших трудоспособность и других категорий;

Предоставление жилищных субсидий - поддержка граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг;

Внутри перемещенным лицам – оформление документов, назначение денег на проживание, интеграция в общину;

Реабилитация и обеспечение средствами поддержки лицам с инвалидностью предоставляются технические средства и другое необходимое оборудование;

Санаторно-курортное лечение - для льготников, имеющих на это право;

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области - поддерживают пожилых и лиц с инвалидностью, включая уход;

Поддержка Защитников и Защитниц Украины – содействие в решении вопросов, связанных с военной службой.

Чтобы получить консультацию или оформить ее, необходимо обратиться в Управление социальной защиты населения Сумского городского совета лично или позвонить по телефону.

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