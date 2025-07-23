Подорожчання проїзду у Луцьку стосується поки що автобусів, але не виключено, що незабаром воно зачепить і тролейбуси.

Після подорожчання проїзду у автобусах Луцька може бути переглянутий тариф на перевезення у тролейбусах., повідомляє Politeka.

Про це розповів директор департаменту економічної політики Луцької міської ради Борис Смаль.

За його словами, після підняття тарифу на автобуси міська влада моніторить ситуацію, зокрема зміну пасажиропотоку. Якщо більшість пасажирів віддаватиме перевагу тролейбусам як дешевшому виду транспорту, це може дати змогу не підвищувати вартість проїзду у електротранспорті. За інших обставин тариф у тролейбусах доведеться змінити.

Водночас, як саме розвиватиметься ситуація цього разу, наразі невідомо. Рішення залежатиме від аналізу показників пасажиропотоку та економічної доцільності.

Подорожчання проїзду у Луцьку стосується поки що автобусів, але не виключено, що незабаром воно зачепить і тролейбуси.

Джерело: "ВолиньUA"

До слова, причиною коригування вартості пересування автобусами стали численні звернення перевізників, які наголошують на суттєвому зростанні витрат на пальне, технічне обслуговування транспорту та оплату праці водіїв. Як пояснив директор департаменту економіки Борис Смаль, без змін у ціновій політиці стабільна робота автотранспорту в місті може опинитися під загрозою.

Залишити свої зауваження чи пропозиції щодо проєкту можна до 17 серпня 2025 року. Для цього мешканці або представники установ мають змогу звертатися письмово за адресою: вул. Б. Хмельницького, 19, каб. 217, телефоном (0332) 777 955, 726 375, 777 928, або надіславши електронного листа на econom@lutskrada.gov.ua. Також можна скористатися платформою електронної демократії.

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