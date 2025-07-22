Розпочато процедуру громадського обговорення проєкту, який передбачає подорожчання проїзду в Луцьку на міських автобусних маршрутах, повідомляє Politeka.

Відповідна ініціатива вже з’явилась на офіційному ресурсі міської ради. Якщо її буде схвалено, тариф на поїздки маршрутками може зрости з нинішніх 14 до 18 гривень.

Причиною коригування вартості стали численні звернення перевізників, які наголошують на суттєвому зростанні витрат на пальне, технічне обслуговування транспорту та оплату праці водіїв. Як пояснив директор департаменту економіки Борис Смаль, без змін у ціновій політиці стабільна робота автотранспорту в місті може опинитися під загрозою.

Окрім основного тарифу, планується також підвищення вартості проїзних квитків для учнів шкіл — із 7 до 9 гривень. Нововведення торкнуться як стандартних рейсів, так і пільгових категорій пасажирів.

Залишити свої зауваження чи пропозиції щодо проєкту можна до 17 серпня 2025 року. Для цього мешканці або представники установ мають змогу звертатися письмово за адресою: вул. Б. Хмельницького, 19, каб. 217, телефоном (0332) 777 955, 726 375, 777 928, або надіславши електронного листа на econom@lutskrada.gov.ua. Також можна скористатися платформою електронної демократії.

Усі зібрані відгуки буде розглянуто перед фінальним рішенням, яке ухвалить виконком. У міськраді закликають активно долучатися до дискусії. Подорожчання проїзду в Луцьку викликало чималий резонанс серед громади.

До слова, у Луцьку також підвищили тарифи на паркування.

Відповідне рішення було прийнято під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради липня.

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