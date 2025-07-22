Начата процедура общественного обсуждения проекта, предусматривающего подорожание проезда в Луцке на городских автобусных маршрутах, сообщает Politeka.

Соответствующая инициатива уже появилась на официальном ресурсе городского совета. Если она будет одобрена, тариф на поездки маршрутками может вырасти с нынешних 14 до 18 гривен.

Причиной корректировки стоимости стали многочисленные обращения перевозчиков, отмечающие существенное увеличение расходов на горючее, техническое обслуживание транспорта и оплату труда водителей. Как пояснил директор департамента экономики Борис Смаль, по-прежнему без изменений в ценовой политике стабильная работа автотранспорта в городе может оказаться под угрозой.

Кроме основного тарифа планируется также повышение стоимости проездных билетов для учащихся школ — с 7 до 9 гривен. Нововведения коснутся как стандартных рейсов, так и льготных категорий пассажиров.

Оставить свои замечания или предложения по проекту можно до 17 августа 2025 года. Для этого жители или представители учреждений могут обращаться в письменном виде по адресу: ул. Б. Хмельницкого, 19, каб. 217, по телефону (0332) 777 955, 726 375, 777 928, или отправив электронное письмо на econom@lutskrada.gov.ua . Также можно использовать платформу электронной демократии.

Все собранные отзывы будут рассмотрены перед финальным решением, которое примет исполком. В горсовете призывают активно приобщаться к дискуссии. Подорожание проезда в Луцке вызвало большой резонанс среди общины.

К слову, в Луцке также повысили тарифы на парковку.

Соответствующее решение было принято на заседании исполнительного комитета Луцкого городского совета июля.

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