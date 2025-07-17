Підвищення тарифів у Луцьку торкнулося оплати за паркування в центральній частині міста, повідомляє Politeka.

Відповідне рішення було прийнято під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради липня.

Відтепер користування стоянкою поруч із Палацом культури стане дорожчим для водіїв.

Зміни торкнулися вартості користування спеціальним майданчиком на вулиці Богдана Хмельницького, 1, яким опікується комунальне підприємство «АвтоПаркСервіс». Тариф встановлено на рівні 30 гривень за одну годину перебування транспортного засобу.

Підставою для перегляду ціни стали витрати на забезпечення технічного функціонування парковки, утримання території та організацію відповідної інфраструктури. Паркінг розрахований на понад шістдесят машин, включаючи спеціально облаштовані місця для автомобілістів з інвалідністю. Об’єкт розміщено в стратегічній точці — поряд із готелем «Україна» та великим культурним комплексом.

Підвищення тарифів у Луцьку запроваджується із чітким графіком роботи: щодня, з 07:30 до 21:00 години.

До слова, Мешканцям багатоповерхівок і приватних будинків Луцької громади також готують нові ціни на послуги з вивезення та захоронення побутових відходів. Згідно з новим проєктом тарифів, міські жителі платитимуть на 6 гривень більше, а мешканці громад за межами Луцька — на 4 гривні.