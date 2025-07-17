Повышение тарифов в Луцке коснулось оплаты за парковку в центральной части города, сообщает Politeka.

Соответствующее решение было принято на заседании исполнительного комитета Луцкого городского совета июля.

Теперь пользование стоянкой рядом с Дворцом культуры станет дороже для водителей.

Изменения коснулись стоимости пользования специальной площадкой на улице Богдана Хмельницкого, 1, которой занимается коммунальное предприятие «АвтоПаркСервис». Тариф установлен на уровне 30 гривен за час пребывания транспортного средства.

Основанием для пересмотра цены стали расходы по обеспечению технического функционирования парковки, содержания территории и организации соответствующей инфраструктуры. Паркинг рассчитан более чем на шестьдесят машин, включая специально обустроенные места для автомобилистов с инвалидностью. Объект расположен в стратегической точке — рядом с гостиницей «Украина» и большим культурным комплексом.

Повышение тарифов в Луцке вводится с четким графиком работы: ежедневно, с 07:30 до 21:00.

К слову, жителям многоэтажек и частных домов Луцка также готовят новые цены на услуги по вывозу и захоронению бытовых отходов. Согласно новому проекту тарифов, городские жители будут платить на 6 гривен больше, а жители общин за пределами Луцка - на 4 гривны.