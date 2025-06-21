Підвищення тарифів на комунальні послуги у Волинській області викликає занепокоєння у населення на тлі загального зростання вартості життя.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Волинській області торкнеться як міських, так і сільських мешканців, повідомляє Politeka.

Мешканцям багатоповерхівок і приватних будинків Луцької громади готують нові ціни на послуги з вивезення та захоронення побутових відходів. Згідно з новим проєктом тарифів, міські жителі платитимуть на 6 гривень більше, а мешканці громад за межами Луцька — на 4 гривні.

Так, для мешканця багатоквартирного будинку в Луцьку ціна зросте з 55,26 до 61,16 грн на місяць. Для приватного сектору вартість підніметься до 62,89 замість 56,57 грн. У селах громади також очікується зростання: до 39,30 гривень для багатоквартирних і 42,09 грн для одноквартирних будинків.

Окремо зросте ціна на захоронення сміття, яке привозиться власним транспортом — 665,05 проти попередніх 541,32 гривні. Пояснюють зміну тарифу інфляцією та зростанням вартості обслуговування, зазначив директор ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» Володимир Марценюк.

Коли саме набудуть чинності нові розцінки, поки невідомо — триває погодження. До 24 червня українці можуть подати письмові зауваження чи пропозиції до проєкту.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Волинській області викликає занепокоєння у населення на тлі загального зростання вартості життя.

Українцям, які хвилюються через зростання витрат на побутові послуги, варто активніше долучатися до обговорення, аби висловити всі побажання перед остаточним затвердженням цін.

Експерти також наголошують на тому, що подальше підвищення розцінок може вплинути на бюджет сімей, особливо у сільських районах Волинської області.

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