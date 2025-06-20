Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області надається, якщо вони відповідають певним критеріям.

Надається грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), повідомляє Politeka.net.

Міжнародна організація надає підтримку тим, хто опинився в складних життєвих обставинах через війну. Наразі відкрито запис до електронної черги для подання заяви на отримання коштів.

Хто може подати заявку:

Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області надається, якщо:

ваша родина ще не отримувала підтримки від жодної міжнародної організації;

середній дохід на одного члена родини не перевищує 5400 гривень;

ви належите до однієї з категорій: внутрішньо переміщені особи, які перемістилися не пізніше ніж за останні 6 місяців; особи, які повернулися додому після евакуації до іншої області або країни з 24 лютого 2022 року.



Також необхідно відповідати хоча б одному з критеріїв вразливості:

неповна родина з дітьми до 18 років або з літніми людьми віком від 55 років;

домогосподарство, яке очолює самотня особа віком 55+ або людина похилого віку з дитиною/дітьми;

родина, що має члена з інвалідністю або хронічним захворюванням (перелік потреб не є вичерпним).

Як стати у чергу:

Щоб потрапити до черги в пункт збору даних у Сумах, необхідно заповнити електронну форму за відповідним посиланням. Після успішного заповнення ви автоматично отримаєте номер у черзі.

Перевірити свій номер можна за окремим посиланням після подання форми.

Після цього очікуйте дзвінка від представників організації. Вам повідомлять дату і час особистої зустрічі для подальшого оформлення грошової допомоги для пенсіонерів у Сумській області.

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