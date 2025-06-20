Надається грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), повідомляє Politeka.net.
Міжнародна організація надає підтримку тим, хто опинився в складних життєвих обставинах через війну. Наразі відкрито запис до електронної черги для подання заяви на отримання коштів.
Хто може подати заявку:
Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області надається, якщо:
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ваша родина ще не отримувала підтримки від жодної міжнародної організації;
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середній дохід на одного члена родини не перевищує 5400 гривень;
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ви належите до однієї з категорій:
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внутрішньо переміщені особи, які перемістилися не пізніше ніж за останні 6 місяців;
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особи, які повернулися додому після евакуації до іншої області або країни з 24 лютого 2022 року.
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Також необхідно відповідати хоча б одному з критеріїв вразливості:
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неповна родина з дітьми до 18 років або з літніми людьми віком від 55 років;
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домогосподарство, яке очолює самотня особа віком 55+ або людина похилого віку з дитиною/дітьми;
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родина, що має члена з інвалідністю або хронічним захворюванням (перелік потреб не є вичерпним).
Як стати у чергу:
Щоб потрапити до черги в пункт збору даних у Сумах, необхідно заповнити електронну форму за відповідним посиланням. Після успішного заповнення ви автоматично отримаєте номер у черзі.
Перевірити свій номер можна за окремим посиланням після подання форми.
Після цього очікуйте дзвінка від представників організації. Вам повідомлять дату і час особистої зустрічі для подальшого оформлення грошової допомоги для пенсіонерів у Сумській області.
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