Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області видаються у вигляді гарячих безоплатних обідів.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області роздають в межах гуманітарного проєкту "Foodtruck - їжа без кордонів", повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо важливі подробиці.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області в межах цього проєкту видаються у вигляді гарячих обідів. Гуманітарна ініціатива «Foodtruck – їжа без кордонів» — це мобільна кухня, створена на базі великої вантажівки, яка працює в прикордонних, прифронтових районах та зонах, постраждалих від стихійних лих чи бойових дій. Її місія — забезпечити гарячим харчуванням людей, що постраждали внаслідок війни.

Укомплектована сучасним обладнанням, кухня здатна щодня готувати понад 5 тисяч порцій гарячої їжі. У меню — ситні каші, м’ясні страви, салати, хліб та інші поживні страви.

У Сумах гарячі обіди роздають у парку «Казка» щодня з 13:00 до 16:00. Їжу можна спожити на місці або взяти із собою. Проєкт реалізується за участі команди кухарів і волонтерів, які щодня працюють для підтримки тих, хто цього найбільше потребує.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області також можна отримати у Першому Сумському гуманітарному штабі. Там щодня видають по 200 талонів на набори їжі.

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