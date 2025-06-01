Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области выдаются в виде горячих бесплатных обедов.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области раздают в рамках гуманитарного проекта "Foodtruck – еда без границ", сообщает Politeka.net.

Рассказываем важные подробности.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области в рамках этого проекта выдаются в виде горячих обедов. Гуманитарная инициатива «Foodtruck – еда без границ» — это мобильная кухня, созданная на базе большого грузовика, работающего в приграничных, прифронтовых районах и зонах, пострадавших от стихийных бедствий или боевых действий. Ее миссия — обеспечить горячим питанием людей, пострадавших в результате войны.

Укомплектованная современным оборудованием кухня способна ежедневно готовить более 5 тысяч порций горячей пищи. В меню – сытные каши, мясные блюда, салаты, хлеб и другие питательные блюда.

В Сумах горячие обеды раздают в парке «Сказка» каждый день с 13:00 до 16:00. Еду можно употребить на месте или взять с собой. Проект реализуется при участии команды поваров и волонтеров, которые ежедневно работают для поддержки тех, кто в этом больше нуждается.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области можно получить в Первом Сумском гуманитарном штабе. Там каждый день выдают по 200 талонов на наборы пищи.

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