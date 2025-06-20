Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области предоставляется, если они отвечают определенным критериям.

Предоставляется денежная помощь для пенсионеров в Сумской области от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), сообщает Politeka.net.

Международная организация оказывает поддержку тем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны. Открыта запись в электронную очередь для подачи заявления на получение средств.

Кто может подать заявку:

Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области предоставляется, если:

ваша семья еще не получала поддержки ни от одной международной организации;

средний доход на одного члена семьи не превышает 5400 гривен;

вы относитесь к одной из категорий: внутренне перемещенные лица, которые переместились позже чем за последние 6 месяцев; лица, вернувшиеся домой после эвакуации в другую область или страну с 24 февраля 2022 года.



Также необходимо соответствовать хотя бы одному из критериев уязвимости:

неполная семья с детьми до 18 лет или с пожилыми людьми от 55 лет;

домохозяйство, возглавляемое одиноким лицом в возрасте 55+ или пожилым человеком с ребенком/детьми;

семья, имеющая члена с инвалидностью или хроническим заболеванием (перечень потребностей не является исчерпывающим).

Как стать в очередь:

Чтобы попасть в очередь в пункт сбора данных в Сумах, необходимо заполнить электронную форму по соответствующей ссылке. После успешного заполнения вы получите номер в очереди.

Проверить свой номер можно по отдельной ссылке после подачи формы.

После этого ждите звонка от представителей организации. Вам сообщат дату и время личной встречи для дальнейшего оформления пособия для пенсионеров в Сумской области.

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Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области: выплаты могут получить не все, каким критериям нужно отвечать.