Повышение тарифов на коммунальные услуги в Волынской области вызывает обеспокоенность населения на фоне общего роста стоимости жизни.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Волынской области коснется как городских, так и сельских жителей, сообщает Politeka.

Жителям многоэтажек и частных домов Луцка готовят новые цены на услуги по вывозу и захоронению бытовых отходов. Согласно новому проекту тарифов, городские жители будут платить на 6 гривен больше, а жители общин за пределами Луцка - на 4 гривны.

Так, для жильца многоквартирного дома в Киеве цена вырастет с 55,26 до 61,16 грн в месяц. Для частного сектора стоимость поднимется до 62,89 вместо 56,57 грн. В селах общины также ожидается рост: до 39,30 грн. для многоквартирных и 42,09 грн. для одноквартирных домов.

Отдельно вырастет цена на захоронение мусора, привозимого собственным транспортом — 665,05 против предыдущих 541,32 гривны. Объясняют изменение тарифа инфляцией и ростом стоимости обслуживания, отметил директор ЛСКАП «Луцкспецкоммунтранс» Владимир Марценюк.

Когда именно вступят в силу новые расценки, пока не известно — идет согласование. До 24 июня украинцы могут подать письменные замечания или предложения к проекту.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Волынской области вызывает обеспокоенность населения на фоне общего роста стоимости жизни.

Украинцам, волнующимся из-за роста расходов на бытовые услуги, следует активнее приобщаться к обсуждению, чтобы высказать все пожелания перед окончательным утверждением цен.

Эксперты также отмечают, что дальнейшее повышение расценок может повлиять на бюджет семей, особенно в сельских районах Волынской области.

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