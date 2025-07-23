Подорожание проезда в Луцке касается пока автобусов, но не исключено, что вскоре оно коснется и троллейбусов.

После подорожания проезда в автобусах Луцка может быть пересмотрен тариф на перевозку в троллейбусах, сообщает Politeka.

Об этом рассказал директор департамента экономической политики городского совета Луцка Борис Смаль.

По его словам, после поднятия тарифа на автобусы городские власти мониторят ситуацию, в том числе изменение пассажиропотока. Если большинство пассажиров предпочитают троллейбусы как более дешевый вид транспорта, это может позволить не повышать стоимость проезда в электротранспорте. В других обстоятельствах тариф в троллейбусах придется изменить.

В то же время, как именно будет развиваться ситуация на этот раз, неизвестно. Решение будет зависеть от анализа показателей пассажиропотока и экономической целесообразности.

Подорожание проезда в Луцке касается пока автобусов, но не исключено, что вскоре оно коснется и троллейбусов.

Источник: "ВолыньUA"

К слову, причиной корректировки стоимости передвижения по автобусам стали многочисленные обращения перевозчиков, отмечающие существенное увеличение расходов на горючее, техническое обслуживание транспорта и оплату труда водителей. Как пояснил директор департамента экономики Борис Смаль, по-прежнему без изменений в ценовой политике стабильная работа автотранспорта в городе может оказаться под угрозой.

Оставить свои замечания или предложения по проекту можно до 17 августа 2025 года. Для этого жители или представители учреждений могут обращаться в письменном виде по адресу: ул. Б. Хмельницкого, 19, каб. 217, по телефону (0332) 777 955, 726 375, 777 928, или отправив электронное письмо на econom@lutskrada.gov.ua . Также можно использовать платформу электронной демократии.

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