Новый график поездов в Кировоградской области коснется пассажиров в ближайшее время, сообщает Politeka.

Как говорится на сайте Одесской железной дороги, через ремонтные работы, которые запланированы на железнодорожных путях, внедрят новый график поездов в Кировоградской области. Изменения коснутся пригородного пассажирского состава, соединяющего Знаменку с Колосовкой.

Новый график поездов в Кировоградской области будет действовать 5 и 7 августа. Именно в эти дни пассажирский состав не сможет курсировать на участке между Кропивницким и Олейниковым. Потому его маршрут временно изменят.

Так, №6332 отправится из Кропивницкого в 11:14. В Знаменку он прибудет в 11:38. А уже после обеда обратный рейс №6333 начнет движение со Знаменки в 14:00 и вернется в Кропивницкий в 15:22. Именно эти временные рейсы и заменят стандартное сообщение в период проведения ремонтов.

Чтобы компенсировать отсутствие сообщения на отдельном участке, будет введен дополнительный пассажирский состав. Его маршрут охватывает направление Колосовка - Олейниково. У него есть номер 6832. Это позволит сохранить движение, пока проводятся технические работы на других участках.

В обычные дни, когда расписание не меняется, один рейс проходит через Кропивницкий, Новоукраинку, Помощную, Олейниково, Южноукраинск, Вознесенск и завершается в Колосовке. Таким образом, он объединяет сразу два региона: наш и Николаевщину.

В "Укрзалізниці" пассажирам советуют быть внимательными и перед поездкой проверять актуальную информацию на официальном сайте или непосредственно на вокзалах.

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